МЗС: Присутність спостерігачів ОБСЄ необхідна на всьому кордоні з РФ

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі МЗС.

«Для здійснення ефективного моніторингу на російсько-українському кордоні, який сприятиме запобіганню постачання зброї та проникнення бойовиків в Україну з території РФ, знадобиться присутність спостерігачів ОБСЄ на всій протяжності російсько-українського кордону», - підкреслюється в коментарі.

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В МЗС із здивуванням ознайомились зі змістом коментаря департаменту інформації та друку МЗС РФ у зв’язку з рішенням про розміщення спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску на українсько-російському кордоні, в якому Україну, разом з деякими іншими державами-учасницями, звинувачено у нібито неконструктивній позиції щодо даного рішення.

«Насправді Україна від самого початку підтримувала усі кроки, направлені на реалізацію положень Берлінської декларації, ухваленої 2 липня ц.р. міністрами закордонних справ України, ФРН, Франції та РФ. Це, зокрема, стосується і роботи над проектом згаданого рішення постійної ради ОБСЄ, яке розглядалося комплексним документом, що сприяв би реалізації домовленостей, досягнутих у Берліні», - йдеться в коментарі. Серед домовленостей, зокрема, йшлося і про розміщення на російських пунктах пропуску «Донецьк» та «Гуково» українських прикордонників до відновлення українською стороною контролю над відповідними пунктами пропуску з української сторони – «Ізварино» та «Червонопартизанськ».

На жаль, зазначають в МЗС, єдиною стороною, яка виступила категорично проти комплексного підходу до імплементації Берлінської декларації, виявилася саме делегація Росії.

«Ми розчаровані вибірковим підходом російської сторони до виконання досягнутих у Берліні домовленостей. Делегація України зайняла конструктивну позицію, підтримавши консенсус щодо даного рішення. Водночас загострення ситуації на багатьох ділянках українсько-російського кордону свідчать про скоріше символічний характер рішення Постійної ради ОБСЄ», - зазначається в коментарі.

В МЗС підкреслюють, що збройні провокації з території РФ проти України фіксуються сьогодні не лише поблизу пунктів пропуску «Донецьк» та «Гуково».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на департамент інформації МЗС РФ, ОБСЄ розмістить 16 своїх спостерігачів на пунктах пропуску «Донецьк» і «Гуково» (Ростовська область) на російсько-українському кордоні строком на три місяці.

«24 липня постійна рада ОБСЄ після десятиденних переговорів прийняла рішення про розміщення 16 спостерігачів Організації на пунктах пропуску «Донецьк» і «Гуково» на російсько-українському кордоні строком на три місяці. Тим самим виконується одне з положень Берлінської декларації міністрів закордонних справ Німеччини, Росії, Франції й України від 2 липня», - йдеться в повідомленні.