Британія підтримуватиме рішучі санкції проти РФ - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт на брифінгу в Києві.

«У Євросоюзі виробляються конкретні пропозиції для економічних заходів, щоб їх було вжито за браком негайного поступу з боку Росії в тому напрямку, який був визначений ЄС», - сказав він.

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Посол підкреслив: «Ми не бачимо з боку Росії того, про що ми дуже просто і ясно просили: щоб Росія вжила конструктивних заходів з деескалації ситуації». На його переконання, РФ «навпаки й надалі докладає зусилля з дестабілізації України».

Сміт наголосив: «Ми бачимо останніми днями не лише катастрофу, яка сталася 17 липня з «Боїнгом-777», ми бачимо докази, що свідчать про те, що потік озброєння та спорядження з Росії до України на підтримку бойовиків триває».

За його словами, Велика Британія не бачить жодних доказів, щоб Росія вживала якихось кароків на виконання рекомендацій Європейської Ради.

Як заявив Сміт, він передбачає, що «динаміка санкцій триватиме і зберігатиметься. Британський уряд підтримуватиме рішучі санкції для того, щоб вони невідворотно прийшли за браком щирих зусиль з боку Росії, спрямованих на деескалацію та припинення дестабілізації на сході України».