У Лисичанську знайдено важкопораненого офіцера Нацгвардії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«У нещодавно визволеному від терористів Лисичанську повним ходом ідуть роботи з пошуку залишків зброї та боєприпасів, обстеження та розмінування житлових приміщень та об’єктів інфраструктури міста», - зазначив він.

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За словами Лисенка, під час обстеження лікарні було знайдено важкопораненого офіцера військової частини Національної гвардії України, і «наразі його доправлено до Дніпропетровської клінічної лікарні».

Також Лисенко повідомив, що складаються плани відновлення об’єктів життєзабезпечення міста та робиться розрахунок необхідних для цього ресурсів.