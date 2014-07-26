ЄС вже підготував основу для третьої хвилі санкцій - Чалий

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live", пише Українська правда.

"Кілька годин тому завершилося засідання представників ЄС, на якому фактично ухвалена дорожня карта переходу до третьої, останньої, хвилі санкцій в ЄС. І для цього вже не будуть потрібні будь-які серйозні дебати", - сказав Чалий.

"Про які санкцій йдеться зараз? Сьогодні було ухвалене рішення про розгляд питань – товари подвійного призначення (…), фінансування проектів і технологій в енергетичній сфері, це питання ембарго на поставку озброєнь", - додав він.

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"І в разі, якщо таке буде, то тоді питання Містралей стане предметом абсолютно чіткого регулювання правового в ЄС", - зазначив заступник глави АП.

"Крім того, сьогодні США пішли ще далі. І ми вдячні їм за те, що вони не тільки вводять санкції. Сьогодні внесений законопроект для того, щоб за ініціативою президента України визнати Україну найбільшим союзником США, який не є членом НАТО", - повідомив Чалий.

"Якщо це буде. Це буде прорив. Тому, що це ядерна держава, яка після цього буде постачати без обмежень все те, що нам потрібно (зокрема, надавати розвідувальну інформацію та доступ до високоточної зброї), - додав він.