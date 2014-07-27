В Одесі до Дня ВМС з'явилися білборди з написом "ла-ла-ла-ла"

На білбордах зображено корабель, а також напис: «З Днем ВМС», нижче слова з популярної пісні футбольних фанів про президента РФ Володимира Путіна: «Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла».

Першу фразу кричалки ультрас, автори привітання зашифрували за допомогою прапорів міжнародного зводу сигналів.

"Одеса - столиця ВМС України і в святковий день в місті ми розмістили такі борди. Морякам сенс зрозумілий, а інші можуть скористатися морським кодом і прочитати привітання. Слава Україні!", - написав на своїй сторінці в Facebook депутат обласної ради Олексій Гончаренко.