В Одесі до Дня ВМС з'явилися білборди з написом "ла-ла-ла-ла"
22:25, 27 липня 2014Політика
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В Одесі з'явилися білборди з привітанням з нагоди Дня Військово-Морських сил України і з прихованим підтекстом для моряків.
В Одесі з'явилися білборди з привітанням до Дня ВМФ і прихованим підтекстом для моряків / Фото: Олексій Гончаренко
На білбордах зображено корабель, а також напис: «З Днем ВМС», нижче слова з популярної пісні футбольних фанів про президента РФ Володимира Путіна: «Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла».
Першу фразу кричалки ультрас, автори привітання зашифрували за допомогою прапорів міжнародного зводу сигналів.
"Одеса - столиця ВМС України і в святковий день в місті ми розмістили такі борди. Морякам сенс зрозумілий, а інші можуть скористатися морським кодом і прочитати привітання. Слава Україні!", - написав на своїй сторінці в Facebook депутат обласної ради Олексій Гончаренко.
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