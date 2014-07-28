У Донецьку терористи з «Градів» періодично ведуть обстріл міста - очевидці
04:20, 28 липня 2014Політика
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У Донецьку терористи з реактивних систем залпового вогню «Град» періодично ведуть обстріл міста.
У Донецьку терористи з «Градів» періодично ведуть обстріл міста / Фото: vk.com
Про це повідомляють кореспонденти УНІАН жителі селища Жовтневий (рідного селища українського бізнесмена Ріната Ахметова), в Донецьку які стали очевидцями того, що відбувається.
Зокрема, мешканці селища кажуть, що бачили дві системи «Град», одну з яких бойовики встановили на терикон поблизу давно закритої шахти «Панфіловська», а другу - безпосередньо поряд з єдиним у селищі православним храмом.
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«Бойовики спочатку дають залп у бік селища Піски, який розташований біля донецького аеропорту, а потім розвертають установку і наступний залп дають вже в бік центру Донецька», - розповідають очевидці.
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