У Донецьку терористи з «Градів» періодично ведуть обстріл міста - очевидці

Про це повідомляють кореспонденти УНІАН жителі селища Жовтневий (рідного селища українського бізнесмена Ріната Ахметова), в Донецьку які стали очевидцями того, що відбувається.

Зокрема, мешканці селища кажуть, що бачили дві системи «Град», одну з яких бойовики встановили на терикон поблизу давно закритої шахти «Панфіловська», а другу - безпосередньо поряд з єдиним у селищі православним храмом.

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«Бойовики спочатку дають залп у бік селища Піски, який розташований біля донецького аеропорту, а потім розвертають установку і наступний залп дають вже в бік центру Донецька», - розповідають очевидці.