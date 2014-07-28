Віктор Суворов: найманці продають своє право на життя

Про це йдеться у його листі, опублікованому на сайті Укрінформ.

"Взяті у полон учасники воєнних дій мають право на збереження життя, повагу їхнього достоїнства, особистих прав і переконань", - процитував Суворов Женевські конвенції про захист жертв війни.

Однак відповідно до прийнятих у 1977 році Додаткових протоколів до женевських конвенцій шпигуни та найманці не можуть мати статусу військовополоненого. а відповідно, і права на збереження життя.

"Отримуючи гроші, найманець продає своє право на життя", - стверджує письменник.

Читайте такожВ Запорізькій області при втечі з Луганська затримані кавказькі найманці"Україна зовсім не зобов'язана годувати цих негідників, надавати їм медичну допомогу й навіть тратити гроші на їхню охорону. Питання про утримання захоплених найманців у в'язниці може бути вирішене тільки у тому випадку, якщо той, хто їх прислав в Україну, погодиться оплачувати всі витрати. В іншому випадку Україна не має обтяжувати свій бюджет утриманням мерзотників, які самі себе поставили поза законом", - пише Суворов.

Читайте такожНа боці терористів воюють сербські найманці - очевидціТаким чином, залишається на розсуд України, залишати життя чи ні взятим у полон російським найманцям. Тому Суворов радить їм заздалегідь вимагати у своїх наймачів гарантій:

"Найманцем необхідно терміново роз'яснити: вже сьогодні вони мають вимагати від тих, хто їм платить, гарантій на випадок захоплення владою України. Найманці мають вимагати від роботодавців письмових зобов'язань: хто, коли і скільки буде їм надсилати на харчування, хто відправить ковдри й подушки, хто приїде у в'язницю зализувати їхні рани, хто і в якому розмірі оплачуватиме будівництво, ремонт, опалення й охорону в’язниць, в яких їх триматимуть".

"Якщо все це втлумачити не тільки діючим, а й потенційним найманцям, то проблему бандитизму буде у доступній для огляду перспективі вирішено", - підсумував він.