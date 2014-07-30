У РНБО підтверджують, що бойовики вбили дитину під час обстрілу автобусу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Підтвердилась інформація про те, що вчора терористи вбили дитину, ще 10 осіб поранили. Сталося це під час обстрілу автобусу, на якому мешканці Донецька намагалися виїхати у безпечний район», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомив, що бойовики «Донецької народної республіки» розстріляли мікроавтобус з дітьми, яких евакуювали з дитячих будинків Донбасу.

«Одна дитина загинула. Близько 10 дістали поранення різного ступеня тяжкості», - написав Тимчук.

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Пізніше він уточнив, що загинула не сирота, а дитина, яку батьки вивозили з Донбасу у приватному порядку.

«Ми б дуже хотіли помилитися, але, на глибокий жаль, повідомлення групи «ІС» щодо обстрілу терористами «ДНР» транспорту з мирними жителями і загибелі дитини підтверджується. Наші джерела допустили неточність лише в тому, що йдеться не про вихованців дитячих будинків, яких вивозять з Донецька (колона транспорту з цими дітьми була обстріляна бойовиками, але, на щастя, обійшлося без жертв). Трагічний випадок з обстрілом транспорту і загибеллю дитини, стався під час вивезення дітей-біженців, яких батьки намагалися вивезти з Донбасу у приватному порядку», - написав Тимчук.