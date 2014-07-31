Терористи знову не допустили міжнародних експертів на місце падіння "Боїнга"

«Сьогодні зранку група міжнародних експертів ОБСЄ знову не змогла потрапити на місце падіння літака Boeing 777. Групу була зупинена терористами, які, посилаючись на те, що в районі місцезнаходження уламків «існує небезпека», перекрили шлях та заборонили подальший рух групі експертів. Наразі експерти знаходяться в Дебальцево», - сказав Гройсман, слова якого наводить Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

За словами начальника штабу АТО в Дніпропетровській та Луганській областях генерал-майора Віктора Назарова, «військові та Національна гвардія не ведуть жодних бойових дій в двадцятикілометровій зоні навколо місця падіння літака, згідно з наказом президента України. Так само ми зупинили будь-які дії у десятикілометровій зоні навколо маршруту, яким рухаються експерти ОБСЄ».

«Провокативна поведінка терористів свідчить про те, що вони мають чіткий намір - усіма можливими засобами чинити перепони проведенню розслідування та не дати вільного доступу до уламків літака представникам слідства, що ведеться групою міжнародних експертів під координацією Нідерландів. Українська сторона докладала і докладатиме всіх зусиль, аби, згідно з дорученням президента України та прем’єр-міністра, домогтися доступу експертів на місце трагедії та забезпечити можливість провести об’єктивне і неупереджене розслідування», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.

До України прибули міжнародні експерти для участі в розслідуванні падіння збитого літака.

Водночас ці експерти, представники ОБСЄ, а також поліцейські з Нідерландів і Австралії, з 27 липня не можуть потрапити на місце падіння літака через стрілянину.

Читайте такожБойовики не дотримуються "дня тиші" в районі катастрофи Boeing-777 - штаб АТОПри цьому президент України Петро Порошенко оголосив одностороннє припинення вогню в радіусі 20 кілометрів від місця падіння літака.

Як повідомляє прес-центр АТО, 31 липня у зоні падіння літака «Боїнг 777» оголошено день ОБСЄ – «день тиші».

«Це зроблено з метою забезпечити повноцінну роботу міжнародних експертів в зоні падіння пасажирського літака «Боїнг 777»,- сказано у повідомленні.

Читайте такожІдея направити російських миротворців в зону падіння «Боїнга» неприйнятна - АП31 липня війська, що беруть участь в активній фазі АТО, не ведуть бойових дій, окрім захисту власних позицій від нападу.

Проте, зауважують в прес-центі АТО, наймані російськими терористами бойовики не дотримуються жодних міжнародних домовленостей та вимог. Зокрема о 9.00 вони обстріляли з двох установок БМ 21 «Град» населений пункт Переможне Лутугінського району.