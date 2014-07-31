У Донецькій області прикордонники затримали 24-річного шпигуна з Росії

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, чоловіка, який рухався велосипедом на напрямку «Весело-Вознесенка (РФ) – Новоазовськ (Укр.)» прикордонний наряд затримав неподалік від кордону. Документів, що посвідчують особу, у затриманого не було.

Було встановлено, що затриманий є жителем Ростовської області та направлявся у Маріуполь для збору даних щодо наявності та розташування українських блокпостів.

Читайте такожУ штабі АТО виявили шпигуна з Росії

Чоловік зізнався, що незаконно перетнути державний кордон та зібрати інформацію йому запропонували на російській стороні двоє невідомих осіб за грошову винагороду. Після виконання завдання він мав повернутись назад до Росії та надати відповідні дані.