Про Крим забувають, а закони щодо нього ВР ухвалює "недолугі і несистемні" - депутат ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Так, депутат наголосив на необхідності створення певної інституції, міністерства чи відомства, з питань Криму, яка би мала доповідати президенту та парламенту щодо ситуації з Кримом.

"Для того, щоб ми не забули, а ми через війну та інші якісь проблеми починаємо забувати про це. І ми говоримо про те, що і Європа і Сполучені Штати починають забувати, на жаль, про це. Тому що є основна проблема, як закінчити зараз війну", - сказав депутат і додав, що не можна займатися лише війною.

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Водночас, щодо ухвалення парламентом законопроектів щодо Криму Міщенко висловив думку, що вони "періодичні, недолугі і несистемні".

Він також висловився за необхідність закликати Захід вводити санкції проти кримських та російських чиновників.