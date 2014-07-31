Депутат міськради Севастополя: Підприємці Криму несуть великі втрати через анексію

Підприємці та мешканці Криму несуть великі втрати через анексію Росією.

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав депутат міської ради Севастополя Василь Зеленчук.

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