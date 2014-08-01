Сьогодні відбудеться засідання робочої групи щодо змін до виборчого законодавства - нардеп

Про це у соцмережі повідомив нардеп Леонід Ємець.Читайте такожУ ВР радяться щодо прийняття нової редакції закону про вибори з відкритими списками - Соболєв

"Головує віце-спікер Парламенту Руслан Кошулинський. Кожна фракція та група делегує по експерту. Я представлятиму, відповідно, Батьківщину. Тут наша позиція чітка і послідовна : Відкриті списки, скорочення виборчих термінів", - написал Ємець у соцмережі.

Засідання рабочої групи призначене на 12:00.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявляє, що дострокові вибори до Верховної Ради України — це вже реальність.