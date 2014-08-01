Сьогодні відбудеться засідання робочої групи щодо змін до виборчого законодавства - нардеп
07:34, 01 серпня 2014Політика
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Сьогодні відбудеться засідання робочої групи щодо змін до виборчого законодавства.
REUTERS
Про це у соцмережі повідомив нардеп Леонід Ємець.Читайте такожУ ВР радяться щодо прийняття нової редакції закону про вибори з відкритими списками - Соболєв
"Головує віце-спікер Парламенту Руслан Кошулинський. Кожна фракція та група делегує по експерту. Я представлятиму, відповідно, Батьківщину. Тут наша позиція чітка і послідовна : Відкриті списки, скорочення виборчих термінів", - написал Ємець у соцмережі.
Засідання рабочої групи призначене на 12:00.
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