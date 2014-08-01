Наливайченко закликав активістів до співпраці з СБУ в боротьбі з корупцією

Про це він сьогодні повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Важливо зламати міф у суспільстві, що нібито громадськість не бере участі в боротьбі з корупцією... На роботу у владу треба приходити. Зараз кадрова комісія по очищенню Державної фіскальної служби - це супермеханізм. Якщо не прийдуть громадські активісти, то нічого не зміниться", - сказав він.

За його словами, вже декілька громадських активістів працюють в СБУ в управлінні з боротьби з корупцією.

"В Одесі ми зараз поміняли керівників по боротьбі з корупцією, в Дніпропетровську, всіх смотрящих, ми їх будемо відштовхувати, але щоб нові не з'явились. Ми запрошуємо представників від громадськості, особливо тих, хто дійсно хоче подивитись в очі корупції і її перемогти, приходьте на роботу", - сказав Наливайченко.

Він додав, що зараз троє майданівців вже працюють в головному управлінні по боротьбі з корупцією в СБУ.