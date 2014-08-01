Чотири російські вертольоти «Ка-52» порушили повітряний простір України - прикордонники

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«У період з 08.10 до 08.37 31.07.2014 в районі населеного пункту Красна Талівка (Луганська обл.) зафіксовано польоти 4 бойових вертольотів «Ка-52» ЗС РФ з порушенням повітряного простору України», - йдеться в повідомленні.

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