МВС заборонить в'їзд в Україну 500 діячам культури РФ - радник Авакова

Про це радник міністра МВС Антон Геращенко написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Ми зараз, зі свого боку готуємо список щодо заборони в'їзду в Україну близько 500 російських діячів,які схвалили анексію Криму і розділ Україну", - повідомить він, коментуючи ситуацію, яка сталася на пляжі нічного клубу "Ібіца" в Аркадії, коли активістами Евромайдана намагалися зірвати концерт Ані Лорак.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Латвії прийняло рішення про включення деяких громадян Росії в список іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії. В'їзд в країну заборонили співакам Йосипу Кобзону, Валерії і Олега Газманова.

У то же час, в ОДА Дніпропетровської області звернулась до міської влади з проханням позбавити Кобзона звання почесного громадянина Дніпропетровська.