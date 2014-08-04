У Торезі терористи обстріляли з міномета в'язницю, важко поранені двоє людей

11:47, 04 серпня 2014
Політика
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Сьогодні вночі терористами "ДНР" було обстріляно мінометним вогнем Торезьку ВК 28.

Каменская колония

Про це повідомив голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький на своїй сторінці у Facebook. 

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"Важко поранено оператора відеоспостереження - дівчині 22 роки. Важке поранення отримав засуджений.  Їм надається медична допомога. Всі засуджені поміщені до бомбосховища на території установи. Втеч засуджених не допущено", - повідомляє Старенький.

Допис by Сергій Старенький.
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