У Торезі терористи обстріляли з міномета в'язницю, важко поранені двоє людей

Про це повідомив голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький на своїй сторінці у Facebook.

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"Важко поранено оператора відеоспостереження - дівчині 22 роки. Важке поранення отримав засуджений. Їм надається медична допомога. Всі засуджені поміщені до бомбосховища на території установи. Втеч засуджених не допущено", - повідомляє Старенький.