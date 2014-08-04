У Дніпропетровську створюють центр з обміну заручників у зоні АТО



Про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник переговорної групи із звільнення заручників української армії генерал-полковник Володимир Рубан.

За його словами, для роботи в центрі обміну заручниками, який складатиметься з аналітичного і бойового відділів, почався набір з числа ветеранів СБУ, МВС, ЗСУ, які мають досвід служби в «гарячих точках».

Завдання співробітників центру - збір інформації, звільнення заручників, пошук місць масових поховань у зоні АТО, а також створення «зелених коридорів» для виїзду мирних жителів із зони бойових дій.

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Рубан зазначив, що новостворений центр планує взаємодіяти з представниками ООН, ОБСЄ і Червоного Хреста.

Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов повідомив на брифінгу, що технічне і матеріальне оснащення роботи Центру обміну заручниками здійснюватиметься за рахунок Дніпропетровської ОДА.

За словами Рубана, переговорна група із звільнення заручників займається підготовкою евакуації 125 дітей-інвалідів з Краснодона, з яких 63, – лежачі.