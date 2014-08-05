Терористи з Іловайська намагалися прорватися через кордон до Росії - Держприкордонслужба

Напередодні бойовики з населеного пункту Іловайськ Донецької області намагалися прорватися через український кордон до Росії.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Відзначається, що протягом доби продовжувалися бойові зіткнення прикордонників з терористами. Так, об 11.40 відбувся бій прикордонників відділу прикордонної служби «Амвросіївка» з бойовиками, які прибули на двох мікроавтобусах з н.п. Іловайськ. "Терористам не вдалося прорватися через блокпост», - відзначили прикордонники.

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Також РНБО на своїй сторінці у Twitter повідомила про те, що "вчора терористи на автобусах безуспішно намагалися прорватися на територію РФ із Іловайська".

Крім того, Держприкордонслужба повідомляє, що 4 серпня майже чотири години з території РФ на напрямку н.п. Марфівка (РФ) – Василівка (Україна) здійснювався обстріл населених пунктів Василівка та Амвросіївка з використанням артилерії та установок «Град».

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О 18.56 відбувся гаубичний обстріл зі сторони кордону н.п. Амвросіївка та прикордонних позицій.

У ніч з 4 на 5 серпня з території РФ було здійснено мінометно-артилерійський обстріл прикордонних підрозділів в районі н.п. Станично-Луганське, Луганська обл. У подальшому обстріл був перенесений вглиб території України, йдеться в повідомленні.