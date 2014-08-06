У МЗС до вечора чекають на пояснення Росії щодо військових навчань біля українського кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник директора Департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Василь Зварич.

За його словами, відповідно до положень Віденського документа, відповідь має бути надіслана протягом 48 годин з моменту отримання запиту.

Як сказав Зварич, МЗС не очікує на змістовну відповідь з боку Росії, оскільки вона вже неодноразово ігнорувала взяті на себе зобов'язання.

Читайте такожТуск: Росія може вести в Україні війну без правил“У той же час ми сподіваємось, що наші запити привернуть увагу інших країн-учасників ОБСЄ і стануть важливим індикатором агресивних підготувань, які здійснює Росія по відношенню до України”, - зазначив Зварич.

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