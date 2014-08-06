У МЗС до вечора чекають на пояснення Росії щодо військових навчань біля українського кордону
Росія має сьогодні до 19.00 надати пояснення про мету військових навчань поблизу українського кордону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник директора Департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Василь Зварич.
За його словами, відповідно до положень Віденського документа, відповідь має бути надіслана протягом 48 годин з моменту отримання запиту.
Як сказав Зварич, МЗС не очікує на змістовну відповідь з боку Росії, оскільки вона вже неодноразово ігнорувала взяті на себе зобов'язання.
Читайте такожТуск: Росія може вести в Україні війну без правил“У той же час ми сподіваємось, що наші запити привернуть увагу інших країн-учасників ОБСЄ і стануть важливим індикатором агресивних підготувань, які здійснює Росія по відношенню до України”, - зазначив Зварич.
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