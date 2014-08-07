Турчинов пропонує передати в зону АТО 41 парламентський автомобіль
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зареєстрував у ВР проект постанови про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність парламенту, на баланс Міністерства внутрішніх справ України (№ 4401а).
Текст проекту постанови розміщено на сайті ВР.
З метою створення належних умов для діяльності органів внутрішніх справ, що діють на територіях, звільнених від терористів у ході антитерористичної операції, та відповідно до статті 2 Закону «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України», проектом постанови пропонується передати з балансу автобази управління справами апарату ВР на баланс МВС 41 автомобіль.
Читайте такожПорошенко закликає скасувати оподаткування благодійності для зони АТО
Апарат ВР має забезпечити у двотижневий строк передачу майна відповідно до законодавства України.
Йдеться про 36 «Опелів Омега» 2002 року випуску, дві «Шкоди Октавії» 2005 року та одну - 2006 року, «Шкоду Суперб» і «Тойоту Камрі» - 2006 року випуску.