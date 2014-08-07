Сутички на Майдані Незалежності припинилися, шини догорають

Як передає кореспондент УНІАН, на самому Майдані догорають залишки дров і шин, повсюди розкидані купи сміття, люди поводяться спокійно, правоохоронців не видно, на Хрещатику залишаються дві машини "швидкої допомоги", лікарі яких до того надавали медичну допомогу учасникам сутичок.

Комунальники і пожежна техніка покинули Хрещатик.

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Як сказав УНІАН перший заступник голови Шевченківської РДА Києва Ілля Сагайдак, сьогодні працівникам комунальних служб вдалося звільнити від барикад та наметів проїжджу частину від вул. Михайлівської до Майдану Незалежності, а також від Європейської площі до вул. Інститутської та частково з боку вул. Прорізної.

При цьому Сагайдак зауважив, що перед цим протягом місяця велися переговори з мешканцями Майдану щодо звільнення проїзду у центрі Києва, але вони так нічим і не закінчилися.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9-ї години ранку біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності в центрі Києва комунальники почали розбирати барикади. Поблизу них перебувала велика кількість правоохоронців. Працівники ДАІ перекрили проїзд приватним автомобілям на територію від Європейської площі до Майдану Незалежності, де зазвичай останнім часом паркувались автівки. Водночас біля сцени Майдану зібралися представники самооборони з палицями, які закликали правоохоронців зняти маски і не вчиняти ніяких дій проти тих, хто проживає в наметах.

В якійсь момент "майданівці" підпалили шини, почали кидати в правоохоронців бруківку, спровокувавши сутички.