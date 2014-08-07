Суд постановив негайно доставити мера Полтави до зали засідань

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на сьогоднішнє засідання ані Мамай, ані його представник не прибули.

На початку засідання суддя Лариса Гольник повідомила, що відповідач - міський голова Полтави Олександр Мамай - подав на її дії скаргу голові суду і поскаржився до Генпрокуратури. Мер вважає, що суддя упереджено до нього ставиться, викликала до суду, коли він був у відпустці у зв'язку з похованням родича. Також відповідач вважає порушенням його прав, коли суддя розшукує його за допомогою УБОЗу.

Представники УБОЗу говорять, що, як і минулого разу, надіслали листи Мамаю, але відповідь не одержали. Ні на роботі, ні вдома міського голову вони не застали.

Суддя сьогодні винесла ухвалу і знову зобов'язала співробітників міліції негайно розшукати Мамая і примусово доставити його до суду, засідання якого розпочнеться в ту саму хвилину.

Читайте такожМер Полтави втік за кордон - депутатЯк повідомляв УНІАН, 8 травня у Жовтневому районному суді Полтави мала розглядатися справа, у якій Мамай звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його звинувачують у тому, що не повідомив депутатам міськради про конфлікт інтересів, який склався під час розгляду питання про передачу земельної ділянки його пасербиці, і особисто сприяв позитивному вирішенню питання.

Читайте такожСуд заарештував мера СтахановаСанкція за таке правопорушення передбачає виплату штрафу. Проте на суд Мамай не з'явився. Суддя Гольник ухвалила рішення про його примусову доставку на засідання 12 травня. Пізніше свою непояву на попереднє судове засідання мер пояснив тим, що його про це засідання не попередили.