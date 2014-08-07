У МОЗ розповіли про Концепцію нової моделі національної системи охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров’я розробило Концепцію побудови нової моделі національної системи охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив на прес-конференції у МОЗ міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

За його словами, нова система охорони здоров’я орієнтована на систему громадського здоров’я.

Читайте такожДо реформування української медицини залучать екс-голову МОЗ Грузії та старшого економіста ВООЗ

"Це, насамперед, збереження існуючого здоров’я і здорового способу життя, який примножує наше здоров’я. На відміну від сучасної системи, яка спрямована на лікування хвороб", - сказав Мусій.

Він підкреслив, що нова система існуватиме паралельно з існуючою на сьогодні моделлю охорони здоров’я, але з часом «стара система почне відмирати «за нєнадобностью».

«В основі нової концепції буде закладено три основні положення – бюджетно-страхова модель, де зберігається сучасний бюджет і запроваджується загальнообов’язкове соціальне страхування; громадсько-адміністративна модель управління, де адміністративно управляє Міністерство охорони здоров’я, як державний орган, та професіонали, які працюють через професійне самоврядування – лікарське, фармацевтичне, медсестринське, також і громадськість буде долучена до управління охороною здоров’я через опікунські, наглядові і громадські ради. Третє - суттєва зміна у підготовці кадрів у системі охорони здоров’я - запровадження 3-рівневої підготовки спеціалістів», - сказав Мусій.

Читайте такожРада висловила довіру міністру охорони здоров’я Мусію

У свою чергу начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ Костянтин Надутий поінформував, що «50% положень нової моделі охорони здоров’я взято з плану, що закладений попередньою владою, але - інший філософський підхід».

«Попередня концепція реформування системи охорони здоров’я базувалася на тому, що держава лишається монополістом в управлінні системою охорони здоров’я України. У нас - адміністративно-громадська система управління. Попередній проект не передбачав запровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування, не передбачав існування громадського здоров’я. Збереження здоров’я та профілактика хвороб – це буде основою концепції. Буде змінено підхід до системи Болонської освіти підготовки кадрів і навчання на резидентуру», - сказав Надутий.

Міністр також повідомив, що сьогодні він презентуватиме нову модель системи охорони здоров’я президенту України у контексті рішення про запровадження Ради реформ при президентові.