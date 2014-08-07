При артобстрілі Донецька постраждали 3 людини, пошкоджені школа та залізнична станція
У Пролетарському районі Донецька в результаті артобстрілу сьогодні постраждали троє мирних жителів, а також було пошкоджено будинки, школа і залізнична станція в Моспіному.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, наразі обстановка в Донецьку «залишається вкрай напруженою - артобсрілу було піддано місто Моспіне, яке є адміністративною одиницею Пролетарського району».
У результаті артобстрілу повністю знищено житловий будинок №1, частково пошкоджено будинки №№8, 12, 14 на вулиці Мічуріна і 15, 15а на вулиці Жовтневій. Один зі снарядів упав на футбольне поле школи №137, вибуховою хвилею вибило шибки в навчальній установі. Пошкоджена також будівля залізничної станції.
Читайте такожУ Донецьку у відділення стоматології міськлікарні влучив снаряд: 1 людина загинула, 2 – поранені
У міськраді констатували, що сьогодні постраждали три мирні жителі, одного з яких доставлено до лікарні з осколковими пораненнями.
Крім того, є повідомлення про те, що снаряди вибухали в Куйбишевському районі (проспект Васнєцова) і мікрорайоні Текстильник Кіровського району, але дана інформація перевіряється.
Читайте такожУ Донецьку вночі обстріляли два райони: загинули 3 мирних мешканців, 5 поранені
Проте в міськраді запевнили, що системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі.
Громадський транспорт рухається міськими автомагістралями відповідно до графіка. Обмежено рух автобусів за маршрутом №42 - вони доїжджають тільки до зупинки вулиця Островського.