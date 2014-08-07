При артобстрілі Донецька постраждали 3 людини, пошкоджені школа та залізнична станція

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, наразі обстановка в Донецьку «залишається вкрай напруженою - артобсрілу було піддано місто Моспіне, яке є адміністративною одиницею Пролетарського району».

У результаті артобстрілу повністю знищено житловий будинок №1, частково пошкоджено будинки №№8, 12, 14 на вулиці Мічуріна і 15, 15а на вулиці Жовтневій. Один зі снарядів упав на футбольне поле школи №137, вибуховою хвилею вибило шибки в навчальній установі. Пошкоджена також будівля залізничної станції.

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У міськраді констатували, що сьогодні постраждали три мирні жителі, одного з яких доставлено до лікарні з осколковими пораненнями.

Крім того, є повідомлення про те, що снаряди вибухали в Куйбишевському районі (проспект Васнєцова) і мікрорайоні Текстильник Кіровського району, але дана інформація перевіряється.

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Проте в міськраді запевнили, що системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі.

Громадський транспорт рухається міськими автомагістралями відповідно до графіка. Обмежено рух автобусів за маршрутом №42 - вони доїжджають тільки до зупинки вулиця Островського.