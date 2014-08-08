СБУ: Дії бойовиків на Донбасі важко передбачити, бо у них немає гальм

Про це в ефірі ТСН заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун, відповідаючи на питання ведучої "як Ви оцінюєте шанси російського вторгнення".

"Як вони будуть це використовувати (озброєння) - чи просто для залякування, чи для стримуючого фактору бойовиків, які, я сподіваюся, все ж таки будуть витіснені з нашої землі, це важко передбачити, так само, як важко передбачити наступні політичні кроки РФ", - сказав представник СБУ.

Проте, за його словами, у росіян наразі не виходить те, що вони планували заздалегідь.

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"У нас навіть у соцмережах можна було побачити докази того, шо Гіркін приймав участь і в 2000 році, і його намагання підірвати дев'ятиповерхівки на підходах до Донецька, щоб зупинити рух українських військових формувань і його участь на війні на Балканах. Ці люди не мають гальм, які б могли їх зупинити, тому, що може бути їхнім наступним кроком – це незрозуміло", - резюмував Ягун.