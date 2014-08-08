Перша бронемашина "Кугуар" надійшла на озброєння Нацгвардії і вже знаходиться в зоні АТО (фото)
09:43, 08 серпня 2014Політика
0 0
Бронемашина "Кугуар" надійшла на озброєння Нацгвардії і вже знаходиться в зоні антитерористичної операції.
Фото: Олександр Бригинець
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови МВС Зорян Шкіряк.
"Кугуары" вже в АТО на озброєнні Нацгвардії", - написав він.
У свою чергу нардеп Олександр Бригинец написав, що в Нацгвардію надійшла одна машина, на якій сьогодні встановлять зброю і "завтра вже відправиться в бій".
Бронемашини КрАЗ «Кугуар» вироблені Кременчуцьким автозаводом на базі позашляховика Toyota Land Cruiser.
Фото: Зорян Шкіряк
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter