Перша бронемашина "Кугуар" надійшла на озброєння Нацгвардії і вже знаходиться в зоні АТО (фото)

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови МВС Зорян Шкіряк.

"Кугуары" вже в АТО на озброєнні Нацгвардії", - написав він.

У свою чергу нардеп Олександр Бригинец написав, що в Нацгвардію надійшла одна машина, на якій сьогодні встановлять зброю і "завтра вже відправиться в бій".

Бронемашини КрАЗ «Кугуар» вироблені Кременчуцьким автозаводом на базі позашляховика Toyota Land Cruiser.