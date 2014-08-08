Перша бронемашина "Кугуар" надійшла на озброєння Нацгвардії і вже знаходиться в зоні АТО (фото)

09:43, 08 серпня 2014
Політика
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Бронемашина "Кугуар" надійшла на озброєння Нацгвардії і вже знаходиться в зоні антитерористичної операції.

Фото: Александр Бригинец

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови МВС Зорян Шкіряк.

"Кугуары" вже в АТО на озброєнні Нацгвардії", - написав він.

У свою чергу нардеп Олександр Бригинец написав, що в Нацгвардію надійшла одна машина, на якій сьогодні встановлять зброю і "завтра вже відправиться в бій".

Бронемашини КрАЗ «Кугуар» вироблені Кременчуцьким автозаводом на базі позашляховика Toyota Land Cruiser.

Фото: Зорян Шкиряк

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