Le Monde: НАТО готове збільшити обсяг допомоги Україні у зв'язку з «російською агресією»

У статті, яка називається «НАТО готове збільшити обсяг допомоги Україні у зв'язку з "російською агресією"», опублікованій у французькій газеті Le Monde, повідомляється про те, що НАТО готове збільшити обсяги своєї допомоги Україні у зв'язку з «агресією» Москви.

«Росія наростила велику кількість військ поблизу українських кордонів, аби захистити сепаратистів і під будь-яким приводом втрутитися ще більше», - сказав Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час прес-конференції в Києві в четвер, 7 серпня. «Я закликаю Росію відступити від краю прірви і відвести свої війська від кордону. Не варто під приводом місії з підтримання миру вести війну», - додав він.

Російські війська біля кордонів викликають стурбованість

За інформацією НАТО, чисельність російських військ на кордоні з Україною збільшилася з 12 тис. у середині липня до 20 тис. на даний момент. Представники Альянсу побоюються, що Москва, яка вимагає вжиття термінових заходів, щоб допомогти цивільному населенню на сході України, може ввести війська під приводом гуманітарної місії.

«На свободу і майбутнє України нападають», - попередив пан Расмуссен. «Росія продовжує підтримувати сепаратистів. І ця підтримка стає все більш інтенсивною і витонченою», - додав він, сказавши, що катастрофа літака Малайзійських авіаліній 17 липня було наслідком цієї підтримки.

Пан Расмуссен зустрівся у Києві з президентом Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, висловивши їм «політичну підтримку», в той час як українські війська посилили наступальну операцію проти проросійських повстанців.

«Російська агресія»

Він запевнив, що партнерство між Україною і Північноатлантичним альянсом, членом якого вона є, буде «ґрунтовним». «У відповідь на російську агресію НАТО ще більш тісно співпрацює з Україною для реформування українських збройних сил і оборонних інститутів. (...) Ми консультуємо українську владу з питань оборонного планування та військових реформ, і ми готові підсилити це співробітництво», - додав він.

Він повідомив про те, що в рамках саміту НАТО, який має відбутися в Ньюпорті, пройде спеціальна зустріч за участю України. «Ставлення Росії створило нову ситуацію в плані безпеки в Європі».