Канада передасть українським прикордонникам 32 тонни військового спорядження

Українcькі прикордонники отримають 32 тонни військового спорядження / УНІАН

Як повідомили УНІАН у Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби, літак Військово-повітряних сил Канади приземлиться в аеропорту «Бориспіль».

На його борту доправлять в Україну 32 тонни спорядження. Воно призначене прикордонним підрозділам, які беруть участь у діях в зоні АТО. Серед допомоги від уряду Канади – бронежилети, каски, медичні комплекти, намети, спальні мішки, балістичні окуляри, йдеться в повідомленні.

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