Терористи повісили прокурора Свердловська, вимагаючи перейти на бік "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

«У морзі міста Луганськ виявлено тіло прокурора міста Свердловськ Луганської області. За оперативною інформацією, його довгий час катували терористи, вимагаючи перейти на бік так званої «ЛНР». Не отримавши згоди, бойовики повісили прокурора”, - повідомив Лисенко.

Читайте такожУ Свердловську озброєні люди захопили підприємство під свій штаб - міліція При цьому він додав, що за словами колег загиблого, він до кінця виконував свої обов'язки, не ставши зрадником.