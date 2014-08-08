Слідчий комітет РФ просить суд заарештувати 5 українських офіцерів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі цього відомства.

«Слідчими проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення причетності цих військовослужбовців до злочинів проти мирних громадян на території Луганської і Донецької областей. На підставі отриманих даних в якості підозрюваних затримані командир першого батальйону 72 механізованої бригади Збройних сил України Іван Войтенко, а також його підлеглі: заступник командира Віталій Дубиняк, командир танкового батальйону Олександр Поляков, начальник штабу Олександр Охріменко і командир першої роти Дмитро Устилко. У своїх свідченнях затримані визнають сам факт участі у військових діях та застосування різних видів зброї», - йдеться в повідомленні.

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«При цьому вони заперечують, що застосовували цю зброю проти мирних громадян. Однак слідство має докази, що саме 72 бригада за наказом командира Войтенка з 19 липня по 3 серпня при обстрілі міст Краснопартизанськ і Краснодон Луганської області використовувала важке наступальне озброєння невибіркової дії, в результаті чого були поранені й загинули не менше 10 мирних громадян та зруйновано не менше 20 житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Ці дані підтверджуються і показаннями свідків інших українських військових, які служили в цій бригаді і перейшли на територію Російської Федерації», - заявили у відомстві.

Крім цього, стверджується, що зброя, якою володіла 72 бригада, аналогічна тим видам, які можуть використовуватися, в тому числі, й для обстрілу боєприпасами, начиненими запальною сумішшю Н-17 (так званими «фосфорними» зарядами), слідчі перевіряють причетність затриманих до застосування цих заборонених міжнародними правовими актами боєприпасів. Також перевіряється їх причетність до обстрілу російської території, заявили в СК.

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«Сьогодні слідство клопоче перед судом про обрання щодо п'ятьох підозрюваних запобіжного заходу у вигляді арешту», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 438 українських військовослужбовців через обстріл змушені були відступити на територію РФ. Згодом майже всі вони повернулися в Україну. Росія продовжує утримувати 5 українських офіцерів.

Засідання суду над 5 українськими офіцерами 72-ї бригади відбудеться в місті Красний Сулін Ростовської області.