Чубаров закликав Кремль визначитися зі ставленням до кримських татар

Визначитись зі ставленням до кримськотатарського народу закликав російську владу глава Меджлісу Рефат Чубаров після завершення жалобного мітингу пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, повідомляє 5 канал.

За словами Чубарова, на словах Кремль обіцяє відновлення прав, а з іншого боку забороняє проведення акцій, заявив чільник Меджлісу.

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“На цей раз нам взагалі заборонили проводити церемонії. Потом вже в результаті довгих складних переговорів, ми провели локальні мітинги на місцях і десятки тисяч людей,які хотіли приїхати в Сімферополь на всекримський мітинг, вони такої можливості не отримали. Дороги були перекриті. Крім того, ви звернули увагу, як тільки ми почали мітинг, нам його глушили військовими вертольотами. Я хочу дізнатися, хто в цій державі каже неправду”, - заявив голова Меджлісу.