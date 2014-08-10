Порошенко обговорив з Керрі гуманітарну допомогу для Луганська

Як повідомляє Адміністрація президента на своїй сторінці у «Фейсбук», Керрі привітав ініціативу президента України щодо організації Україною міжнародної гуманітарної місії для мешканців Луганська.

Державний секретар США дав високу оцінку діям президента Порошенка в п’ятницю, 8 серпня 2014 р, завдяки яким Україна домоглась дотримання міжнародного права і легітимних процедур в питанні доставки гуманітарної допомоги.

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Порошенко подякував США за підтримку, а також поінформував Керрі про запрошення представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) для координації всіх питань по організації доставки гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника глави Адміністрації президента України Валерія Чалого, Росія в ніч на 9 серпня готувала провокацію, яка повинна була привести до «непередбачуваних подій та ескалації». «В сторону українського кордону рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими і технікою Російської Федерації. Нібито за погодженням з Міжнародним комітетом Червоного хреста в Україну мала увійти гуманітарна колона з «миротворцями», очевидно для того, щоб спровокувати повномасштабний конфлікт», - сказав Чалий. Він підкреслив, що «шляхом дипломатичної роботи, в першу чергу президента України, провокацію зупинено».

Заступник глави АП заявив, що Міжнародний комітет Червоного хреста спростував інформацію Росії про узгодження з ним процедури проходження гуманітарної колони.

Він повідомив, що глава Української держави також провів телефонні розмови з державним секретарем США Джоном Керрі та керівником Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером. За дорученням президента міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, від якого отримав запевнення, що «це буде зупинено», - сказав Чалий.

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10 серпня президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель дійшли згоди, що будь-яке вторгнення Росії в Україну, навіть під приводом нібито гуманітарної акції, без офіційної і прямої згоди і схвалення влади України, є неприйнятним, буде порушувати міжнародне право і викличе додаткові наслідки.

Меркель обговорила плани Росії направити на схід України гуманітарний конвой з президентом США, а також з президентом України Петром Порошенком. Всі співрозмовники дійшли згоди, що такий конвой може відбутися тільки під егідою Міжнародного комітету Червоного хреста і за згодою влади України.