У Горлівці в Богоявленський собор влучив снаряд, поранені 6 мирних мешканців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Горлівської і Слов'янської єпархії.

"10 серпня знову було обстріляно центр Горлівки. На цей раз снаряд розірвався біля Богоявленського кафедрального собору під час Євхаристійного канону", - наголошується в повідомленні.

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В результаті розриву снаряда постраждали люди, які ховалися в храмі. Поранення різного ступеня отримали шестеро людей. Постраждалих доставили в Міську лікарню № 2, де вони отримали медичну допомогу.

Одна з постраждалих позбулася кисті, в іншого чоловіка - осколкові поранення ніг, ще одному чоловіку осколок влучив у голову. Ступінь тяжкості травм та їх стан на даний момент не відомі.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в результаті прямого попадання артилерійського снаряда в Горлівці згорів Благовіщенський храм.