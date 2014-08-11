Бойовики заборонили жителям Красного Луча залишати місто та ходити вулицями - очевидці

Сьогодні, 11 серпня, бойовики з терористичної організації "Луганська народна республіка" заборонили жителям Красного Луча залишати місто, повідомляє Informator.lg.ua.

Виїжджати і вивозити своїх родичів на особистому автотранспорті з окупованого бойовиками міста заборонено.

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Зі слів очевидців, терористи також заборонили пересуватися містом пішоходам.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Красного Луча немає світла та води. Також в місті перебої з мобільним зв'язком.