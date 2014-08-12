США: Кремль може під прикриттям гуманітарної місії ввести "елементи військових сил"

Про це сказала представник Державного департаменту США Марі Харф на останньому брифінгу у Вашингтоні, повідомляє прес-служба відомства.

"Ми занепокоєні тим, що Росія може спробувати використати гуманітарну або миротворчу операцію для того, аби ввести в Україну елементи військових сил", - сказала вона.

Харф наголосила, що українська влада повинна дати згоду на проведення будь-якої акції, котра проводиться на її території.

"Росія не має права втручатися в справи України без дозволу Києва. Ми занепокоєні цим та детально слідкуємо за цією ситуацією", - сказала вона.

Представник Держдепу звернула увагу на останнє нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною, що низка аналітиків та політиків оцінювало як підготовку до введення військ на українську територію власне під приводом миротворчої чи гуманітарної місії.

Вона теж додала, що немає "жодних симпатій" до сепаратистів в Україні, котрі "взяли в руки зброю та вбивали невинне мирне населення.

Харф зауважила, що, власне, сепаратисти не дозволяють доставити гуманітарну допомогу мирним жителям.

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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой. "Відзначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой", - зазначається у повідомленні прес-служби Кремля.

Водночас, за інформацією Єврокомісії, у телефонній розмові з Баррозу Путін запевнив, що готовий співробітничати з міжнародними гуманітарними організаціями у питанні гуманітарної допомоги Україні.

У свою чергу Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявляє, що готовий сприяти місії гуманітарної допомоги в Україні залученням, схваленням і підтримкою всіх зацікавлених сторін, але чекає від РФ деталей.

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Сьогодні, 12 серпня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що колона з російською гуманітарною допомогою в'їде до України у точці, узгодженій з Києвом.

Колона «буде організована Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, але складається з російської колони, яка в'їде на українську територію в пункті, щодо якого досягнуто угоду з українською стороною», - заявив Пєсков в інтерв'ю, даному до відправлення колони.

Колона з гуманітарною допомогою виїхала з Підмосков'я. Її доставлять 280 КамАЗів. Серед вантажів - продовольство, зокрема 400 тонн круп, 100 тонн цукру, 62 тонни дитячого харчування, 54 тонни медичного майна і ліків, 12 тис. спальних мішків і 69 електростанцій різної потужності.