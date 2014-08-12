МЗС: «Терористична миротворчість» Росії є неприйнятною для України і світу
Росія намагається приховати злочинні наміри за наданням гуманітарної допомоги.
Росія намагається приховати злочинні наміри за наданням гуманітарної допомоги / Фото: Facebook МИД
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський на брифінгу в Києві.
«Гуманітарна допомога має відповідати нашому законодавству, жодні «гуманітарні агресії» або жодна «терористична миротворчість» є неприйнятними ні для нас, ні для всього цивілізованого співтовариства», - заявив він.Читайте такожСША: Кремль може під прикриттям гуманітарної місії ввести "елементи військових сил"
Лубківський зазначив, що «робляться спроби приховати злочинні наміри за поставкою гуманітарної допомоги».
«Ми кажемо Росії: зупиніть агресію, зупиніть підтримку міжнародного тероризму, і тоді не буде жодної потреби в гуманітарній допомозі, тому що ви стоїте за всім тим, що відбувається на сході України», - наголосив Лубківський.