МЗС: «Терористична миротворчість» Росії є неприйнятною для України і світу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський на брифінгу в Києві.

«Гуманітарна допомога має відповідати нашому законодавству, жодні «гуманітарні агресії» або жодна «терористична миротворчість» є неприйнятними ні для нас, ні для всього цивілізованого співтовариства», - заявив він.Читайте такожСША: Кремль може під прикриттям гуманітарної місії ввести "елементи військових сил"

Лубківський зазначив, що «робляться спроби приховати злочинні наміри за поставкою гуманітарної допомоги».

«Ми кажемо Росії: зупиніть агресію, зупиніть підтримку міжнародного тероризму, і тоді не буде жодної потреби в гуманітарній допомозі, тому що ви стоїте за всім тим, що відбувається на сході України», - наголосив Лубківський.