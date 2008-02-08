Держдума РФ занепокоєна дискримінацією російського бізнесу в Україні

Державна дума Російської Федерації планує підготувати звернення до Верховної Ради України щодо дискримінації російського бізнесу в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Управління зі зв`язків із громадськістю і взаємодії зі ЗМІ Держдуми РФ, текст якого має у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в повідомленні наголошується, що 7 лютого 2008 року Комітет у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками Держдуми Росії провів розширене засідання, на якому була обговорена проблема дискримінації російського бізнесу в Україні і заходи із захисту прав і інтересів російських підприємців.

«Актуальність обговорюваного питання обумовлена останніми подіями в Україні, де, як нам вважається, починається нова хвиля процесу, що іменується реприватизацією», - сказав голова Комітету Олексій ОСТРОВСЬКИЙ. Він зазначив, що вперше про це заговорили кілька років тому, коли був створений прецедент із «Криворіжсталлю». За його словами, з часом пристрасті дещо стихли. «Але після недавніх кардинальних змін у виконавчій владі України, схоже, дані процеси будуть відновлені», - сказав О.ОСТРОВСЬКИЙ.

За його словами, все це можна вважати внутрішньою справою сусідньої країни, коли б не одна обставина. Зокрема, підкреслив він, у довгому «списку ризику» підприємств намічених до реприватизації чимале місце займають бізнес-структури зі значною часткою російського капіталу. Більш того, зазначив О.ОСТРОВСЬКИЙ, події останніх днів показують, що саме вони стають головною мішенню української влади, налаштованої на зміну, причому заднім числом, правил гри держави і великого бізнесу. Як приклад російський депутат назвав Кременчуцький НПЗ, Запорізький алюмінієвий комбінат, завод "Луганськтепловоз". «Всі вони мають пряме відношення до російського бізнесу в Україні, оскільки значні частки акцій цих підприємств належать російським інвесторам», - сказав О.ОСТРОВСЬКИЙ.

За його словами, все більш актуальним стає питання визначення ролі і місця держави в процесі здійснення транснаціональної діяльності російських компаній у реальному секторі зарубіжних економік, і перш за все, в Україні. «Ефективна реалізація такого підходу повинна базуватися на дієвій системі державного сприяння транснаціональній діяльності російського приватного капіталу за кордоном і передбачати наявність широкого набору інструментів підтримки - від інформаційного і дипломатичного супроводу російських інвестицій до фінансового сприяння цьому процесу», - вважає він.

О.ОСТРОВСЬКИЙ повідомив, що найближчим часом Комітет планує винести питання про дискримінацію російського бізнесу в Україні на розгляд Державної думи РФ. Зокрема, передбачається підготувати звернення Держдуми до уряду Росії і депутатів Верховної Ради України.