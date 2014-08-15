До Донецька наближаються танки, а в місті горить мікрорайон
01:42, 15 серпня 2014Політика
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У Донецьку палає мікрорайон Широкий з елітними котеджами.
У Донецьку палає мікрорайон Широкий з елітними котеджами / twitter
Про це повідомляють очевидці в Twitter.
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Також очевидці повідомляють, що в бік Донецька вирушили 9 танків по трасі Н21. Українські, чи це російські танки не повідомляється.
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