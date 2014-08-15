Над Суходольськом обстріляли український літак - ЗМІ

02:03, 15 серпня 2014
Політика
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Над Суходольском Луганської області терористи обстріляли український літак.

Reuters

Про це повідомили у штабі виправної трудової колонії № 36, передає Еспресо.TV.

"Із зенітно-ракетного комплексу "Панцир" терористами був обстріляний український літак. Літак цілий", - сказали в штабі.

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Прес-офіцер АТО Леонід Матюхін не підтвердив інформацію про те, що над Суходольском Луганської області терористи обстріляли український літак. 

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