Над Суходольськом обстріляли український літак - ЗМІ
02:03, 15 серпня 2014Політика
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Над Суходольском Луганської області терористи обстріляли український літак.
Reuters
Про це повідомили у штабі виправної трудової колонії № 36, передає Еспресо.TV.
"Із зенітно-ракетного комплексу "Панцир" терористами був обстріляний український літак. Літак цілий", - сказали в штабі.
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Прес-офіцер АТО Леонід Матюхін не підтвердив інформацію про те, що над Суходольском Луганської області терористи обстріляли український літак.
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