Над Суходольськом обстріляли український літак - ЗМІ

Над Суходольском Луганської області терористи обстріляли український літак.

Про це повідомили у штабі виправної трудової колонії № 36, передає Еспресо.TV. "Із зенітно-ракетного комплексу "Панцир" терористами був обстріляний український літак. Літак цілий", - сказали в штабі. Читайте такожНа Луганщині терористи обстріляли з "Градів" житлові будинки: багато поранених Прес-офіцер АТО Леонід Матюхін не підтвердив інформацію про те, що над Суходольском Луганської області терористи обстріляли український літак.

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