"Град" з території РФ розбомбив український прикордонний пункт "Успенка"

14:07, 15 серпня 2014
Політика
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В результаті обстрілу з системи залпового вогню "Град", встановленої на території Росії, був розбомблений український прикордонний пункт пропуску "Успенка".

Со стороны РФ разгромили украинский КПП

Як уточнюється в повідомленні РНБО в "Твіттері", обстріл вівся з вчорашнього дня з російської території.

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"Вчора і сьогодні протягом ночі "Градом" з території РФ обстріляли прикордонний пункт пропуску "Успенка". Його інфраструктура знищена повністю", - йдеться у повідомленні.

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