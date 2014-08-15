"Град" з території РФ розбомбив український прикордонний пункт "Успенка"

Як уточнюється в повідомленні РНБО в "Твіттері", обстріл вівся з вчорашнього дня з російської території.

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"Вчора і сьогодні протягом ночі "Градом" з території РФ обстріляли прикордонний пункт пропуску "Успенка". Його інфраструктура знищена повністю", - йдеться у повідомленні.