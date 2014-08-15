"Град" з території РФ розбомбив український прикордонний пункт "Успенка"
14:07, 15 серпня 2014Політика
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В результаті обстрілу з системи залпового вогню "Град", встановленої на території Росії, був розбомблений український прикордонний пункт пропуску "Успенка".
Со стороны РФ разгромили украинский КПП "Успенка" / фото mischko.livejournal.com
Як уточнюється в повідомленні РНБО в "Твіттері", обстріл вівся з вчорашнього дня з російської території.
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"Вчора і сьогодні протягом ночі "Градом" з території РФ обстріляли прикордонний пункт пропуску "Успенка". Його інфраструктура знищена повністю", - йдеться у повідомленні.
Вчора і сьогодні протягом ночі Градом з території РФ обстріляли прик. пропуск "Успенка". Його інфраструктуру знищено повністю
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) 15 августа 2014
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