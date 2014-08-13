У гуманітарному вантажі РФ сховано радіомаяки для наведення вогню систем "Град" - активіст
У гуманітарний вантаж, який везе колона машин з Росії, заховано радіомаяки для наведення вогню систем "Град".
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали джерела, близькі до самопроголошеної «ЛНР».
«Як стало відомо з надійних джерел, в машинах, що везуть гуманітарку з Росії, заховані радіомаяки для наведення вогню систем «Град». При заході в Луганськ даний караван буде обстріляно загонами спецпризначення ГРУ Росії, а відповідальність буде покладено на Нацгвардію України», - сказав Снєгирьов.
Він також повідомив: «12 серпня в Краснодоні відбулася нарада бойовиків, на якому обговорювавя момент проходження каравану з гуманітарною допомогою і наявності в ньому систем радіоспостереження (маячків). Нараду вів офіцер російського ГРУ з позивним «Микола». У нараді брали участь 8 осіб». На думку Снєгирьова, непрямим підтвердженням провокації є відмова російської сторони від орендування Червоним Хрестом машин.
Також, за його словами, підтвердженням того, що провокація запланована з боку Росії, свідчить проведення наради польових командирів бойовиків і наявність загону спецпризначення ГРУ з 18 чоловік, який прибув напередодні і розміщується в будівлі державної податкової інспекції у Краснодоні.
Читайте такожАТО триватиме, але безпека колони з "гуманітаркою" з Росії забезпечуватиметься - РНБОКрім того, у Луганську, якому безпосередньо призначається цей вантаж, відзначено активізацію бойовиків, які ведуть обстріл зеленого коридору і всіляко перешкоджають виїзду мешканців міста, зазначив Снєгирьов.
Як повідомляв УНІАН, вночі колона вантажівок після перегону з підмосковного Наро-Фомінська увійшла до Воронежа і попрямувала до Бєлгорода.