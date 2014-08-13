У гуманітарному вантажі РФ сховано радіомаяки для наведення вогню систем "Град" - активіст

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали джерела, близькі до самопроголошеної «ЛНР».

«Як стало відомо з надійних джерел, в машинах, що везуть гуманітарку з Росії, заховані радіомаяки для наведення вогню систем «Град». При заході в Луганськ даний караван буде обстріляно загонами спецпризначення ГРУ Росії, а відповідальність буде покладено на Нацгвардію України», - сказав Снєгирьов.

Він також повідомив: «12 серпня в Краснодоні відбулася нарада бойовиків, на якому обговорювавя момент проходження каравану з гуманітарною допомогою і наявності в ньому систем радіоспостереження (маячків). Нараду вів офіцер російського ГРУ з позивним «Микола». У нараді брали участь 8 осіб». На думку Снєгирьова, непрямим підтвердженням провокації є відмова російської сторони від орендування Червоним Хрестом машин.

Також, за його словами, підтвердженням того, що провокація запланована з боку Росії, свідчить проведення наради польових командирів бойовиків і наявність загону спецпризначення ГРУ з 18 чоловік, який прибув напередодні і розміщується в будівлі державної податкової інспекції у Краснодоні.

Читайте такожАТО триватиме, але безпека колони з "гуманітаркою" з Росії забезпечуватиметься - РНБОКрім того, у Луганську, якому безпосередньо призначається цей вантаж, відзначено активізацію бойовиків, які ведуть обстріл зеленого коридору і всіляко перешкоджають виїзду мешканців міста, зазначив Снєгирьов.

Як повідомляв УНІАН, вночі колона вантажівок після перегону з підмосковного Наро-Фомінська увійшла до Воронежа і попрямувала до Бєлгорода.