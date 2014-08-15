На Донбас доставили першу частину української гуманітарної допомоги

Перша частина української гуманітарної допомоги вже надійшла на Схід.

Про це заявляє Уповноважений Президента України з питань врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба президента.

Єдиною перешкодою для надання такої допомоги є забезпечення доставки вантажів на контрольовані бойовиками території. «Я б з радістю побувала в Луганську, але українську владу туди не пускають. І, більше того, з Луганська не випускають цивільне населення, нам не дають створити гуманітарний коридор навіть для того, щоб евакуювати звідти людей», - констатувала Уповноважений Президента.

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Для забезпечення мирного населення речами першої необхідності та продуктами харчування Глава держави звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з ініціативою про організацію міжнародної гуманітарної місії. Наразі, це єдиний спосіб надати підтримку мирному населенню у зоні АТО, підкреслила Ірина Геращенко.

Уповноважений повідомила, що українська частина цієї місії вже надійшла на Схід. Далі її доставкою до населення займатиметься Червоний Хрест. «У Старобельську Червоний Хрест вже прийняв першу колону. Далі вантаж буде розвозитися до людей, які перебувають на окупованих територіях. У Сєверодонецьку у суботу відбудеться розвантаження фур з Києва та Дніпропетровська», - повідомила вона.