Терористи обстріляли свій батальйон "Зоря" з "Градів": в живих залишилися 10 бойовиків

У Луганській області терористи обстріляли з «Градів» свій батальйон бойовиків «Зоря», з якого в живих залишилося 10 чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі, що стали очевидцями подій, і джерела, наближені до самопроголошеної «Луганської народної республіки».

Читайте такожНа Луганщину увійшла колона з 20 одиниць російської важкої техніки - активіст

«Минулої ночі загін бойовиків «Зоря» за підтримки 6 БТР і 12 танків пішов в атаку на наші позиції в районі с. Новосвітлівка, але був обстріляний своїми 6-ма «Градами» з м. Суходольська. З усього батальйону «Зоря» в живих залишилося 10 чоловік», - сказав Снегирьов. При цьому він додав, що «Ігор Теслярський, нинішній голова «ЛНР», раніше очолював батальйон «Зоря», який вважався найбільш боєздатним з`єднанням «ЛНР».

Раніше Дмитро Снєгирьов повідомив, що в результаті обстрілу отряду «Зоря» загинули 23 терористи.