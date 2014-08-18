З Луганська за три дні через "зелений коридор" виїхали 853 мирних жителя

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, жителі виїхали з Луганська на 150 автомобілях до Щастя.

Нагадаємо, що з питань роботи гуманітарного коридору можна звертатися за телефоном «гарячої лінії» для допомоги біженцям у Сватовому – 050-169-12-94, 097- 340-99-70, 096-133-17-97, з міських номерів 06471-3-36-50.

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За даними прес-служби ДСНС, для отримання консультацій з питань тимчасового переміщення необхідно звертатися за телефоном «101» як із стаціонарного, так і з мобільного телефону, а також з міського телефону (044) 247-30-02.

Телефон урядової "гарячої лінії" для переселенців 0 800 507 309 (безкоштовно з міських номерів і МТС).