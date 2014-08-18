Білорусь прийняла близько 26 тисяч українців за останні 2 місяці – посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко.

«За останні 2 місяці, червень-липень, до Білорусі виїхало понад 25 тис. жителів України – приблизно 26 тисяч. На розгляді про статус біженця перебувають близько 500 осіб», - заявив Величко.

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За його словами, процедура отримання статусу біженця досить тривала й за білоруським законодавством займає 6 місяців.

Водночас влада республіки зараз розглядає можливість спрощення процедури для осіб, які виїхали з Луганської та Донецької областей. У разі ухвалення нових правил, період оформлення документів займе три місяці.

Він зазначив, що значна частина українців, які приїхали в республіку, оформлює вид на постійне місце проживання, що дає їм право на роботу й навчання в Білорусі.

«Основне, що зараз потрібно - це людей працевлаштувати. Близько 1,5 тис. сьогодні мають посвідку на постійне проживання. Це дає їм можливість постійної роботи, навчання й таке інше. Стосовно близько трьох тисяч осіб розглядається питання про тимчасове проживання», - повідомив посол.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками ООН, через бойові дії на Донбасі, число зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні досягає майже 118 тис. осіб, близько 169 тис., за офіційними даними, виїхали на територію Росії.

Багато хто з тих, хто залишив свої будинки, не заявляє про це владі України й не звертається по допомогу. Російська влада та Управління ООН у справах біженців повідомляли, що з початку року, скориставшись 270-денною візовою програмою для українців, кордон перетнули 740 тис. осіб.