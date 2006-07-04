Круглий стіл пішов на перерву

Перший раунд переговорів в рамках круглого столу за участю лідерів парламентських фракцій та Президента України Віктора ЮЩЕНКА завершився, засідання в цьому форматі буде продовжено сьогодні після 18 години.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, учасники переговорів оцінили їх як «конструктивні».

І.ГЕРАЩЕНКО також повідомила, що лідери парламентських фракцій за результатами круглого столу поспілкуються з пресою після вечірнього засідання.