Мешканцям Донецька підвозять технічну воду - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням у кожному з 9 районів міста визначено, як правило, чотири адреси, куди підвозиться технічна вода. Місцем підвезення обрано або школу, або якийсь торговельний центр, або супермаркет.

Сьогодні підвозили технічну воду жителям до 16.00.

Читайте такожЛуганськ 16-й день у вкрай критичній ситуації, місто продовжують обстрілювати У міськраді суворо попередили, що технічна вода не придатна для пиття і приготування їжі.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку через пошкодження ліній електропередач зупинено основне джерело водопостачання міста – Верхньокальміуську фільтрувальну станцію, у зв'язку з чим повністю припинено подачу води.