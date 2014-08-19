Справжніми українськими переговорниками є бійці АТО – дипломат

У цьому впевнений відомий український дипломат Богдан Яременко, повідомляє ТСН.

Він назвав зустріч міністрів закордонних справ у Німеччині імітацією, котра не здатна принести бодай якийсь конструктив.

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За словами Яременка, Росія намагається вдати з себе голуба миру. А для України переговори важливі лише тому, щоб її не звинуватили у небажанні йти на компроміс. Євросоюз же марно намагається втримати все в рамках дипломатії.

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"У світі вже давно ніхто не сумнівається, що справжня причина цієї війни сидить у Кремлі і її називають президент РФ Володимир Путін. Через те очікувати будь-яких успіхів на цих переговорах не варто і в майбутньому. Я думаю, що нащі справжні переговорники – це бійці АТО. Це наші солдати, які кують перемогу України у війні проти РФ", - заявив Яременко.