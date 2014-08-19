В Україні започаткували військову освіту громадян - Кабаненко

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив заступник міністра оборони, адмірал Ігор Кабаненко.

"Цей проект лише започаткований. Йде відпрацювання програм. Які етапи цієї підготовки: буде певний селективний підхід, бо не можна однаково до всіх відноситися. Буде первинна підготовка. Буде потім обрання людей для наступних етапів", - сказав він.

Адмірал навіть навів приклад колись популярних норм ГТО, що давало можливість готувати людей до різних ситуацій.

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"Люди в Донбасі мають мати навички: як ідентифікувати міни, як укритися на різних місцевостях. Цю систему підготовки треба вводити. А ми хочемо в цій системі врахувати найкращий міжнародний досвід, щоб вона мала найкращу ефективність", - сказав він. І додав: "Треба, щоб люди знали хоча б ази військової підготовки, наприклад, для того, щоб вести партизанські дії".

"Треба на етапі виникнення ризиків навчитися бути до них готовими", - підкреслив військовий.